"Путин не может наложить вето": в Британии ответили на требования России по миротворческой миссии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имеет права, чтобы запретить Европе участвовать в миротворческой миссии в Украине в случае заключения соглашения.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на бизнес-конференции в Лондоне в четверг, 20 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Как Британия ответила на требования Путина

По мнению британского министра, российский диктатор не должен получать возможность вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено любое мирное соглашение, предусматривающее окончание войны.

Путин должен просто принять безусловное прекращение огня. Это план, лежащий на столе, давайте действовать, что мы ждем?

– заявил Дэвид Лемми.

По его словам, Евросоюз "точно не может дать Путину вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир", поскольку необходимы гарантии того, что Россия не решит снова начать конфликт и развернуть войну против Украины.

"Это означает, что должна быть роль для нас, европейцев и других стран, которые хотят обеспечить, чтобы Украина имела возможность защищать себя и гарантировать, что Путин не сможет вернуться через несколько лет", – подчеркнул министр.

Напомним,, еще в феврале Кремль выразил резкое недовольство возможными планами Великобритании по отправке военных в Украину в рамках вероятной миротворческой миссии. Для них такой вариант будет "неприемлемым".