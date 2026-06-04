Количество было нетипичным: Франция более 11 раз за неделю перехватывала самолеты России над НАТО

Французские военные самолеты за неделю по меньшей мере 11 раз перехватывали российские воздушные суда над Балтийским регионом. В Париже заявили о необычно высокой активности российской авиации вблизи воздушного пространства стран НАТО.

Об этом заявил представитель вооруженных сил Франции Гийом Верне, передает Reuters.

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Россия испытывает терпение НАТО

По словам представителя, за последнее время количество российских "провокаций" было нетипичным. За неделю французские самолеты, в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, поднимались в небо для реагирования на российские угрозы не менее 11 раз.

Чрезвычайно большое количество перехватов может сигнализировать о том, что Москва пытается продемонстрировать свою силу именно на той неделе, когда она принимала ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум,

– отметил Верне.

По данным французских военных, российские самолеты двигались без поданных планов полета и без радиосвязи. Среди обнаруженных воздушных судов были истребители, разведывательные и транспортные самолеты.

Напомним, недавно Россия начала распространять нарратив о якобы полетах украинских дронов через страны НАТО. Кремль стремится таким образом заставить североевропейских партнеров сократить помощь для Украины.

Также российские пропагандисты опубликовали список компаний в Европе, которые якобы помогают Украине производить беспилотные аппараты. В списке упомянуты филиалы 11 украинских компаний в европейских государствах, таких как: Великобритания, Дания, Латвия, Германия, Нидерланды, Литва, Польша и Чехия. Также Москва назвала еще 10 компаний-производителей компонентов для БпЛА. В этот список входят: Чехия, Израиль, Турция, Италия, Испания и Германия.

После этого в Кремле пригрозили европейским странам эскалацией на европейском континенте, мол, такое решение Европы является преднамеренным шагом против России. Отдельно в Минобороны России отметили, что действия европейских стран "втягивают их в войну с Россией".