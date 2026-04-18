Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что россияне вполне способны восстановить сбитый украинский дрон и запустить его в сторону Финляндии.

Насколько опасны провокации с дронами для НАТО?

По словам эксперта, Украине не выгодно бить по России через территорию НАТО, потому что география и логика боевых задач делает такие маршруты длинными и неэффективными. Оптимальные траектории идут напрямую с украинских позиций, а не в обход через страны Балтии и Скандинавию.

Россия продвигает это ИПСО с одной целью – заставить партнеров прекратить помощь Украине. Король Швеции только что прилетел – и, вероятно, привез что-то серьезное. Именно поэтому Россия давит на Норвегию, Швецию, Финляндию и страны Балтии, которые выделяют на помощь значительную часть своих бюджетов,

– сказал Свитан.

Путин стремится, чтобы вся техника и боеприпасы остались на месте. Например, Финляндия разворачивает сотни гаубиц вдоль границы вместо того, чтобы передать их Украине. Параллельно Россия готовит провокации: у нее есть сотни захваченных украинских дронов, которые можно перепрограммировать и запустить на территорию НАТО, чтобы обвинить Киев.

"Технически запустить такой дрон это вопрос 2 – 3 дней. Формально это якобы украинский дрон, однако управлять им будет российский оператор с территории России. Поэтому партнерам надо создать плотную барьерную ПВО и сбивать все, что залетает – не тратя время на выяснение", – подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! Спикер Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что заявления секретаря Совета безопасности РФ Шойгу о применении права на самооборону против стран Балтии и Финляндии, являются частью российской дезинформации. По словам ЕС, россияне не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих утверждений.

