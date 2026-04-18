Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіяни цілком здатні відновити збитий український дрон і запустити його в бік Фінляндії.

Дивіться також: Може навіть провести мобілізацію: військовий розкрив, як Росія може атакувати Європу цієї весни

Наскільки небезпечні провокації з дронами для НАТО?

За словами експерта, Україні не вигідно бити по Росії через територію НАТО, бо географія і логіка бойових завдань робить такі маршрути довгими та неефективними. Оптимальні траєкторії йдуть напряму з українських позицій, а не в обхід через країни Балтії та Скандинавію.

Росія просуває це ІПСО з однією метою – змусити партнерів припинити допомогу України. Король Швеції щойно прилетів – і, ймовірно, привіз щось серйозне. Саме тому Росія тисне на Норвегію, Швецію, Фінляндію та країни Балтії, які виділяють на допомогу значну частину своїх бюджетів,

– сказав Світан.

Путін прагне, щоб вся техніка та боєприпаси залишилися на місці. Як-от Фінляндія розгортає сотні гаубиць вздовж кордону замість того, щоб передати їх Україні. Паралельно Росія готує провокації: у неї є сотні захоплених українських дронів, які можна перепрограмувати та запустити на територію НАТО, щоб звинуватити Київ.

"Технічно запустити такий дрон це питання 2 – 3 днів. Формально це нібито український дрон, проте керувати ним буде російський оператор з території Росії. Тому партнерам треба створити щільну бар’єрну ППО і збивати все, що залітає – не витрачаючи час на з’ясування", – наголосив Світан.

Зверніть увагу! Спікерка Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що заяви секретаря Ради безпеки РФ Шойгу про застосування права на самооборону проти країн Балтії та Фінляндії, є частиною російської дезінформації. За словами ЄС, росіяни не надали жодних доказів на підтвердження своїх тверджень.

Що ще відомо про російську пропаганду в Європі?