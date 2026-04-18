Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк объяснил 24 Каналу, что россияне могут попытаться захватить несколько населенных пунктов в странах Балтии, чтобы создать политический хаос в Европе.

Уже ли идет гибридная война России против Европы?

По словам эксперта, российскую угрозу Европе нельзя сводить только к ракетам и танкам – Кремль действует комплексно. Параллельно с военными инструментами Москва давно и системно подпитывает праворадикальных популистов, коррумпирует чиновников и расшатывает общества изнутри. Эта гибридная война против Европы продолжается еще с советских времен – просто теперь она более интенсивна.

Пример коррупции среди европейских чиновников – политик Герхард Шредер, который после отставки из правительства возглавил представительство Газпрома в Германии. Параллельно идут кибератаки, диверсии, провокации с БпЛА на территории НАТО – ровно настолько, чтобы Альянс застрял в дискуссиях по применению 5-й статьи. Кремль уже в активной фазе – просто эта война пока не имеет вида традиционных боевых действий,

– сказал Антонюк.

Российские беспилотники регулярно летают в небе стран НАТО. По мнению политического консультанта, ключевой вопрос – готово ли НАТО в ответ на провокацию пересечь собственную границу и действовать на территории стран ОДКБ. Отдельной угрозой является Калининград, где Россия развернула радиолокационную систему, которая способна создавать помехи, в частности в зонах гражданской авиации.

"Разведки Украины и западных партнеров подтверждают, что агрессия уже происходит – это не перспектива, а реальность. И главная цель россиян – не территория, а парализация Альянса. Ради этого Россия готова понести большие потери и даже провести дополнительную мобилизацию – опасность отнюдь не бутафорская", – подчеркнул Антонюк.

Обратите внимание! Руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко сказал, что Россия может попробовать испытать силы НАТО, по сценарию, который не требует огромных ресурсов, как в войне против Украины. Чтобы захватить страны Балтии по крымскому сценарию, им достаточно ограниченного контингента.

Что еще известно о провокациях россиян?