Представители Еврокомиссии также предупредили о рисках эскалации из-за подобной риторики Москвы. Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Аниту Гиппер во время пресс-конференции.

Что известно об угрозах Шойгу?

Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы имеет право применить механизмы самообороны в ответ на атаки беспилотников. Он предположил, что страны Балтии и Финляндия могут считаться участниками конфликта, если предоставляют свое воздушное пространство для полетов дронов.

По словам российского чиновника, Москва может ссылаться на 51 статью Устава ООН в случае подтверждения таких действий. В то же время никаких доказательств этих обвинений представлено не было.

Эти заявления прозвучали на фоне серии атак по российской нефтяной инфраструктуре, в частности вблизи Балтийского моря.

Ситуация также осложняется общим ростом напряжения на энергетических рынках из-за событий на Ближнем Востоке и изменений в санкционной политике в отношении российской нефти.

Какой была реакция Европейского Союза?

В Европейском Союзе отреагировали на заявления секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможном применении так называемого "права на самооборону" против стран Балтии и Финляндии.

Анита Гиппер заявила, что обвинения Москвы являются частью дезинформационной кампании. По ее словам, Россия не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих утверждений.

Совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского учебника по дезинформации, а также создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового,

– отметила Хиппер.

В Брюсселе также подчеркнули, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия уже официально опровергли причастность к любым атакам на территорию России. Европейские чиновники считают, что подобные заявления Кремля направлены на усиление напряжения в регионе.

