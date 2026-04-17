Представители Еврокомиссии также предупредили о рисках эскалации из-за подобной риторики Москвы. Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Аниту Гиппер во время пресс-конференции.
Что известно об угрозах Шойгу?
Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы имеет право применить механизмы самообороны в ответ на атаки беспилотников. Он предположил, что страны Балтии и Финляндия могут считаться участниками конфликта, если предоставляют свое воздушное пространство для полетов дронов.
По словам российского чиновника, Москва может ссылаться на 51 статью Устава ООН в случае подтверждения таких действий. В то же время никаких доказательств этих обвинений представлено не было.
Эти заявления прозвучали на фоне серии атак по российской нефтяной инфраструктуре, в частности вблизи Балтийского моря.
Ситуация также осложняется общим ростом напряжения на энергетических рынках из-за событий на Ближнем Востоке и изменений в санкционной политике в отношении российской нефти.
Какой была реакция Европейского Союза?
В Европейском Союзе отреагировали на заявления секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможном применении так называемого "права на самооборону" против стран Балтии и Финляндии.
Анита Гиппер заявила, что обвинения Москвы являются частью дезинформационной кампании. По ее словам, Россия не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих утверждений.
Совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского учебника по дезинформации, а также создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового,
– отметила Хиппер.
В Брюсселе также подчеркнули, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия уже официально опровергли причастность к любым атакам на территорию России. Европейские чиновники считают, что подобные заявления Кремля направлены на усиление напряжения в регионе.
Как еще Россия угрожает Европе?
Ранее Россия заявляла о возможных ударах по европейским оборонным предприятиям, которые якобы помогают Украине производить беспилотники. Речь идет о списке компаний, обнародованном российским минобороны, где упоминались предприятия из ряда стран Европы и партнеров.
Анита Гиппер во время брифинга в Брюсселе заявила, что ЕС не будет менять свой курс и продолжит поддержку Украины. По ее словам, подобные действия России лишь подтверждают агрессивный характер ее политики. В Евросоюзе отметили, что вместо угроз Москва должна сосредоточиться на прекращении войны и переходе к мирным переговорам.
Также в ЕС обратили внимание на экономические проблемы России, в частности на рост бюджетного дефицита. По данным Еврокомиссии, в первом квартале 2026 года он почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чиновники подчеркнули, что такие показатели свидетельствуют об ослаблении экономики страны-агрессора.