Глава МИД России Сергей Лавров заявил о договоренностях с Трампом, которые президент США якобы нарушает, хотя Трамп никогда их не подтверждал. Россия пытается давить на Трампа через бизнес-интересы, напоминая о совместных проектах.

Канадская журналистка Алла Кадыш объяснила 24 Каналу, что реальных переговоров в Анкоридже не было – все обсуждалось заранее через бизнес-посредников Трампа, а встреча была чисто символической.

Смотрите также: Трамп очень опозорился из-за Путина: как может поплатиться Россия после неудачной выходки

Был ли мир для Украины лишь прикрытием для бизнес-проектов Трампа?

Трамп и Путин имели далеко идущие бизнес-планы на триллионы долларов по совместной разработке Аляски, Гренландии и других проектов. Когда эта информация стала публичной, Трамп пытается убрать ее из медийного пространства, поскольку она разоблачает его коррупцию и истинные мотивы давления на Украину по миру.

У России это единственная надежда – продавить из-за желания Трампа заработать денег и все-таки получить мир на своих условиях. Поэтому они вытащили из запыленного шкафа Лаврова, встряхнули и отправили говорить о том, что у них есть договоренности,

– сказала Кадыш.

Россия пытается напомнить Трампу о его якобы обязательствах по совместным бизнес-проектам, но проблема в том, что Трамп непостоянен в своих обещаниях – сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое, легко давая слово и так же легко его забирая обратно.

В Анкоридже все договоренности были достигнуты заранее, поэтому во время самой встречи никаких реальных переговоров не произошло – Путин даже не остался на ланч и быстро уехал.

"Встреча была чисто символической: просто пожали руки, проехались в одной машине, чтобы продемонстрировать публике дружбу. А обсуждать им было нечего. Договоренности обсуждались еще с октября 2024 года. Там Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев – все обсуждали совместный бизнес, это было заранее сделано", – объяснила Кадыш.

Обратите внимание! По мнению основателя аналитического сообщества Дмитрия Корниенко, один из главных переговорщиков Кремля с США Кирилл Дмитриев пытается предложить американцам масштабные бизнес-проекты. В целом его участие в переговорах – это попытка коммерчески "купить" нужное решение по Украине, продвигая собственные услуги по другим вопросам.

Что еще известно об отношениях Россией и США?