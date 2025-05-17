НАТО не даст России возродить империю, –глава МИД Польши

Страны НАТО могут стать сильнее, тогда как Россия в попытке возродить империю может иметь много потерь. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом сообщает 24 Канал на его пост в Х.

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НАТО будет сильное, а Россия "будет иметь похмелье"

Сикорский подчеркнул, что НАТО создавалось, чтобы сдерживать Россию от нападений на другие страны. Поэтому сейчас у Альянса есть прекрасная возможность действовать решительно и становиться сильнее до конца десятилетия. Польский министр добавил, что страны-союзники будут пытаться не дать России осуществить ее захватнические намерения.

НАТО был создан для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет, пытаясь европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы будем сильнее, а Россия будет иметь ужасное похмелье,

– сказал Радослав Сикорский.

ЕС и другие страны Альянса, по словам министра МИД Польши, имеют лучшую экономику – 19 триллионов долларов, против российских 2 триллиона долларов. К тому же страны НАТО в последнее время удвоили расходы на свою оборонную сферу.

"Как Европа, мы тратим на мирные цели в 2,5 раза больше, чем Россия на военные", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, польский министр МИД сказал, что, вероятно, только один мировой лидер может повлиять на российского диктатора Владимира Путина для окончания войны. Он считает, что Китай как экономический партнер России, может давить на Путина путем торгового эмбарго. Так именно Си Цзиньпин может договориться с Россией об установлении мира.