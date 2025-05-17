Польский министр призвал Пекин к давлению на Москву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesspiegel.

Смотрите также Китай якобы поддержал мирную инициативу Украины, но есть важный нюанс

Кто может давить на Россию

По мнению Радослава Сикорского, Россия является "экономическим вассалом" Китая, и если бы Пекин угрожал торговым эмбарго, Москва была бы вынуждена подчиниться этому.

Страна, которая может закончить войну и поставить Путина на место – это Китай,

– заявил он.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин просто "оттягивает время" и серьезно относится к своему намерению подчинить всю Украину в пользу России.

"Он все еще убежден, что может победить", – считает Сикорский.

К слову, ранее Китай призвал Украину и Россию продолжить переговоры для достижения длительного мира. В Пекине надеются на справедливое соглашение, которое будет приемлемо для всех сторон конфликта.