Польський міністр закликав Пекін до тиску на Москву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesspiegel.

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Хто може тиснути на Росію

На думку Радослава Сікорського, Росія є "економічним васалом" Китаю, і якби Пекін погрожував торговим ембарго, Москва була б змушена підкоритися цьому.

Країна, яка може закінчити війну і поставити Путіна на місце – це Китай,

– заявив він.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін просто "відтягує час" і серйозно ставиться до свого наміру підпорядкувати всю Україну на користь Росії.

"Він все ще переконаний, що може перемогти", – вважає Сікорський.

До слова, раніше Китай закликав Україну та Росію продовжити переговори задля досягнення тривалого миру. У Пекіні сподіваються на справедливу угоду, яка буде прийнятна для всіх сторін конфлікту.