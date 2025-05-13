Як зауважив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, для того, щоб зрозуміти нову заяву Пекіна, треба знати реальну позицію Сі Цзіньпін щодо війни. Вона стає очевидною, коли ми згадуємо про КНДР та її підтримку Росії.

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На чиєму боці стоїть Китай

Варто судити лише з тої інформації, яку ми знаємо точно. Перша аксіома полягає в тому, що Північна Корея – це проксі Китаю. Вона більше, ніж на 90% залежить від підтримки з Пекіна.

Друга аксіома говорить про те, що КНДР надає фундаментальну підтримку Кремлю. Половина снарядів, які летять в бік України, були виготовлені північними корейцями. Тисячі бійців КНДР безпосередньо воюють проти українських військових на фронті.

Судячи з цього можна зробити висновки, чи є Китай стороною конфлікту. Якби Сі Цзіньпін справді хотів зупинити війну, то достатньо лише дати знак Кім Чен Ину, щоб він перестав допомагати Росії,

– зауважив Ігор Яковенко.

Крім цього з Китаю йде величезна економічна підтримка Росії, вплив на їхню економіку дуже великий. Без жодних сумнівів Китай допомагає у веденні війни. Все інше – лише "звукове оформлення".

"Слова про те, що Китай хоче миру є лише прикриттям реальних інтересів політиків. Китай, безумовно, на боці війни. Для Сі Цзіньпіна важлива Америка. А те, що Росія своєю війною послаблює США, – це очевидно", – наголосив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, під час зустрічі у Москві 9 травня Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни. За його словами спершу потрібно "усунути причини конфлікту", що є повторення російської риторики. Крім цього, сторони говорили про поглиблення співпраці.