Как отметил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, для того, чтобы понять новое заявление Пекина, надо знать реальную позицию Си Цзиньпин по войне. Она становится очевидной, когда мы вспоминаем о КНДР и ее поддержке России.

Читайте также После 9 мая все стало очевидно: насколько тесное сотрудничество России и Китая

На чьей стороне стоит Китай

Стоит судить только по той информации, которую мы знаем точно. Первая аксиома заключается в том, что Северная Корея – это прокси Китая. Она больше, чем на 90% зависит от поддержки из Пекина.

Вторая аксиома говорит о том, что КНДР оказывает фундаментальную поддержку Кремлю. Половина снарядов, которые летят в сторону Украины, были изготовлены северными корейцами. Тысячи бойцов КНДР непосредственно воюют против украинских военных на фронте.

Судя по этому можно сделать выводы, является ли Китай стороной конфликта. Если бы Си Цзиньпин действительно хотел остановить войну, то достаточно лишь дать знак Ким Чен Ыну, чтобы он перестал помогать России,

– отметил Игорь Яковенко.

Кроме этого из Китая идет огромная экономическая поддержка России, влияние на их экономику очень большое. Без всяких сомнений Китай помогает в ведении войны. Все остальное – лишь "звуковое оформление".

"Слова о том, что Китай хочет мира является лишь прикрытием реальных интересов политиков. Китай, безусловно, на стороне войны. Для Си Цзиньпина важна Америка. А то, что Россия своей войной ослабляет США, – это очевидно", – отметил Игорь Яковенко.

Напомним, во время встречи в Москве 9 мая Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны. По его словам сначала нужно "устранить причины конфликта", что является повторением российской риторики. Кроме этого, стороны говорили об углублении сотрудничества.