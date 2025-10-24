Должен помешать Западу: Россия могла создать в Арктике тайную сеть для защиты атомных субмарин

Россия в последние годы строила в Арктике секретную систему "Гармония" для защиты своих атомных подводных лодок в случае войны с Западом. Для ее создания россияне активно использовали западные технологии.

Они использовали высокотехнологичное оборудование, которое тайно покупали у компаний в Европе, США и Азии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международный консорциум журналистов-расследователей.

Смотрите также "Арктическая мечта" Путина разбилась о санкции: почему "буксует" Северный морской путь

Что известно об этой российской сети?

Журналисты из Германии, Франции, Италии, Японии, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Великобритании и США сообщили об этом со ссылкой на финансовые данные, судебные материалы и показания западных чиновников и экспертов.

Согласно расследованию, "Гармония" это подводная сеть наблюдения в Баренцевом море и других северных водах, охватывающая тысячи километров кабелей и датчиков для обнаружения чужих субмарин в "бастионах" России.

Сеть должна усложнить западное обнаружение и уничтожение субмарин с ядерным потенциалом. Этот проект крайне чувствителен на фоне напряжения в Арктике и военного усиления в Мурманске и на Кольском полуострове.

Для развития подобной системы, по данным журналистов, Россия годами маневрировала в обход западных санкций и экспортного контроля, и закупала высокотехнологичное западное оборудование через подставные компании.

Как Россия использовала западные технологии?

В центре схемы находилась компания Mostrello Commercial Ltd. с главным офисом на Кипре, которая, по данным The Washington Post, фактически служила прикрытием для российского военно-промышленного комплекса.

Она привлекла внимание к себе во время судебного процесса в Германии над россиянином Александром Шнякиным, обвиняемым в координации незаконных закупок для фирмы на Кипре в обход немецкого законодательства.

Расследователи получили сотни документов Mostrello, которые показывают ее сотрудничество с компаниями из США, Великобритании, Норвегии, Швеции и Италии. Партнеры уверяли, что действовали законно, считая закупки гражданскими.

Но журналисты все же обнаружили российский след. Например, в 2015 году Mostrello приобрела гидролокационные системы компании EdgeTech и планировала передать их в пользование компании со штаб-квартирой в Москве.

Некоторые западные компании прекратили сотрудничество с Mostrello только после вмешательства спецслужб. Например, в прошлом году служба безопасности Норвегии остановила продажу акустической системы от Kongsberg Gruppen этой компании.

В течение десятилетия Mostrello приобрела у западных оборонных и морских компаний гидролокаторы, подводные БпЛА, оптоволоконные кабели и другое высокотехнологичное оборудование стоимостью более 50 миллионов долларов.

Также, согласно обнародованной информации, в подобную сеть закупок входили десятки подставных компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.

Как Россия усиливается в Арктике?