Вони використали високотехнологічне обладнання, яке таємно купували в компаній у Європі, США та Азії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

Що відомо про цю російську мережу?

Журналісти з Німеччини, Франції, Італії, Японії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США повідомили про це із посиланням фінансові дані, судові матеріали та свідчення західних посадовців і експертів.

Згідно з розслідуванням, "Гармонія" це підводна мережа спостереження в Баренцевому морі та інших північних водах, що охоплює тисячі кілометрів кабелів і датчиків для виявлення чужих субмарин у "бастіонах" Росії.

Мережа має ускладнити західне виявлення та знищення субмарин із ядерним потенціалом. Цей проєкт є вкрай чутливий на тлі напруження в Арктиці та військового посилення в Мурманську й на Кольському півострові.

Задля розбудови подібної системи, за даними журналістів, Росія роками маневрувала в обхід західних санкцій та експортного контролю, і закуповувала високотехнологічне західне обладнання через підставні компанії.

Як Росія використовувала західні технології?

У центрі схеми перебувала компанія Mostrello Commercial Ltd. із головним офісом на Кіпрі, яка, за даними The Washington Post, фактично слугувала прикриттям для російського військово-промислового комплексу.

Вона привернула увагу до себе під час судового процесу в Німеччині над росіянином Олександром Шнякіним, обвинуваченим у координації незаконних закупівель для фірми на Кіпрі в обхід німецького законодавства.

Розслідувачі отримали сотні документів Mostrello, які показують її співпрацю з компаніями зі США, Британії, Норвегії, Швеції та Італії. Партнери запевняли, що діяли законно, вважаючи закупівлі цивільними.

Але журналісти все ж виявили російський слід. Наприклад, у 2015 році Mostrello придбала гідролокаційні системи компанії EdgeTech і планувала передати їх у користування компанії зі штаб-квартирою у Москві.

Деякі західні компанії припинили співпрацю з Mostrello лише після втручання спецслужб. Наприклад, торік служба безпеки Норвегії зупинила продаж акустичної системи від Kongsberg Gruppen цій компанії.

Протягом десятиліття Mostrello придбала в західних оборонних і морських компаній гідролокатори, підводні БпЛА, оптоволоконні кабелі та інше високотехнологічне обладнання вартістю понад 50 мільйонів доларів.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, до подібної мережі закупівель входили десятки підставних компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, у Белізі та на Британських Віргінських островах.

Як Росія посилюється в Арктиці?