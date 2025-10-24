Вони використали високотехнологічне обладнання, яке таємно купували в компаній у Європі, США та Азії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.
Що відомо про цю російську мережу?
Журналісти з Німеччини, Франції, Італії, Японії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США повідомили про це із посиланням фінансові дані, судові матеріали та свідчення західних посадовців і експертів.
Згідно з розслідуванням, "Гармонія" це підводна мережа спостереження в Баренцевому морі та інших північних водах, що охоплює тисячі кілометрів кабелів і датчиків для виявлення чужих субмарин у "бастіонах" Росії.
Мережа має ускладнити західне виявлення та знищення субмарин із ядерним потенціалом. Цей проєкт є вкрай чутливий на тлі напруження в Арктиці та військового посилення в Мурманську й на Кольському півострові.
Задля розбудови подібної системи, за даними журналістів, Росія роками маневрувала в обхід західних санкцій та експортного контролю, і закуповувала високотехнологічне західне обладнання через підставні компанії.
Як Росія використовувала західні технології?
У центрі схеми перебувала компанія Mostrello Commercial Ltd. із головним офісом на Кіпрі, яка, за даними The Washington Post, фактично слугувала прикриттям для російського військово-промислового комплексу.
Вона привернула увагу до себе під час судового процесу в Німеччині над росіянином Олександром Шнякіним, обвинуваченим у координації незаконних закупівель для фірми на Кіпрі в обхід німецького законодавства.
Розслідувачі отримали сотні документів Mostrello, які показують її співпрацю з компаніями зі США, Британії, Норвегії, Швеції та Італії. Партнери запевняли, що діяли законно, вважаючи закупівлі цивільними.
Але журналісти все ж виявили російський слід. Наприклад, у 2015 році Mostrello придбала гідролокаційні системи компанії EdgeTech і планувала передати їх у користування компанії зі штаб-квартирою у Москві.
Деякі західні компанії припинили співпрацю з Mostrello лише після втручання спецслужб. Наприклад, торік служба безпеки Норвегії зупинила продаж акустичної системи від Kongsberg Gruppen цій компанії.
Протягом десятиліття Mostrello придбала в західних оборонних і морських компаній гідролокатори, підводні БпЛА, оптоволоконні кабелі та інше високотехнологічне обладнання вартістю понад 50 мільйонів доларів.
Також, згідно з оприлюдненою інформацією, до подібної мережі закупівель входили десятки підставних компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, у Белізі та на Британських Віргінських островах.
Як Росія посилюється в Арктиці?
The Barents Observer нещодавно повідомило, що Росія активізувалася в організації безпеки для своїх віддалених військових об’єктів в Арктиці. Зокрема, росіяни всіляко маскують ядерний випробувальний полігон на Новій Землі.
Раніше The Telegraph писало, що Німеччина направить військові кораблі до Арктики та Північної Атлантики у відповідь на посилення російської військової активності. Дорогою флот проводитиме навчання із союзниками.
Ще у червні представник ГУР Андрій Черняк попереджав, що на тлі кліматичних змін і зростання інтересу до Північного морського шляху Росія активізувала свою присутність в Арктиці, використовуючи держструктури.