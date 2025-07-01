Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Путін заявив про наміри створити торговий флот Росії в Арктиці

Для чого Німеччина відправляє свої кораблі в Арктику

Пісторіус заявив, що бундесвер направить патрульні судна до Північної Атлантики та Арктики, щоб "продемонструвати свою присутність".

Морські загрози посилюються... Росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі,

– сказав Пісторіус на пресконференції в Копенгагені.

Він зазначив, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року. Крім того, дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.

За словами міністра, німецькі підводні човни, патрульні літаки і фрегати будуть розгорнуті, щоб продемонструвати "прихильність цьому регіону".

Як зазначає видання, ці дії є частиною більш масштабної мети Німеччини – відігравати важливішу роль у зміцненні оборони Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше німецький флот також узяв на себе командувальну роль у CTF Baltic – новому багатонаціональному військово-морському штабі в Ростоці, який займається моніторингом підозрілої активності російських кораблів у регіоні.

До слова, нещодавно в ГУР повідомили, що Росія нарощує присутність в Арктиці під виглядом наукових досліджень. В такий спосіб країна-агресорка хоче підготувати регіон до мілітаризації та ресурсної експансії.