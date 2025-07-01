Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Для чего Германия отправляет свои корабли в Арктику

Писториус заявил, что бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".

Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе,

– сказал Писториус на пресс-конференции в Копенгагене.

Он отметил, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году. Кроме того, по дороге в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.

По словам министра, немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут развернуты, чтобы продемонстрировать "приверженность этому региону".

Как отмечает издание, эти действия являются частью более масштабной цели Германии – играть более важную роль в укреплении обороны Запада после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Ранее немецкий флот также взял на себя командную роль в CTF Baltic – новом многонациональном военно-морском штабе в Ростоке, который занимается мониторингом подозрительной активности российских кораблей в регионе.

К слову, недавно в ГУР сообщили, что Россия наращивает присутствие в Арктике под видом научных исследований. Таким образом страна-агрессор хочет подготовить регион к милитаризации и ресурсной экспансии.