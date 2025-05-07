США считают, что Россия требует слишком много, – Вэнс о переговорах по Украине

В США считают, что сейчас Россия требует на переговорах по Украине "слишком много". Однако это якобы не противоречит заинтересованности Москвы в мире.

Об этом в среду, 7 мая, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Fox News. Следующим большим шагом должны стать прямые контакты Москвы и Киева.

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Что рассказал Вэнс

По словам Вэнса, США хотят, чтобы Россия и Украина начали говорить друг с другом, а Вашингтон готов участвовать в этом процессе.

Мы считаем, что россияне просят слишком много. Существует большая пропасть между тем, где оказались украинцы и россияне,

– отметил политик.

Кроме того, американская администрация якобы пытается сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования в Украине, отойдя от идеи перемирия, поскольку она не нравится Москве.

Напомним, вице-президент США уже говорил о значительных расхождениях в украинских и российских требованиях к мирному соглашению. Однако подчеркнул – теперь задача дипломатии заключается в том, чтобы "попытаться определенным образом сблизить эти две стороны".