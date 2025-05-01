Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News Digital от 30 апреля, передает 24 Канал. Журналисты спросили политика о том, на каком этапе переговоров остановились Россия и Украина.

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Что рассказал Вэнс

Администрация Дональда Трампа отметила первые 100 дней у власти. По этому случаю американский вице-президент рассказал об участии США в решении "российско-украинского конфликта".

По словам Вэнса, участники войны уже выступили с собственными мирными предложениями, и теперь задача дипломатии заключается в том, чтобы "попытаться определенным образом сблизить эти две стороны".

Потому что между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, существует очень большая пропасть,

– объяснил политик.

Трамп якобы хочет найти долговременное решение конфликта в Украине и является единственным человеком, который "действительно мог заставить каждую из сторон принять мирное предложение".

Итак, мы сделали первый шаг. У нас есть мирное предложение, и мы будем очень упорно работать в течение следующих 100 дней,

– добавил Вэнс.

Напомним, ранее в Reuters обнародовали текст "окончательного мирного предложения США", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф якобы представил европейским чиновникам. В документе, в частности, говорится об отказе Украины от вступления в НАТО и признании США российского контроля над Крымом.