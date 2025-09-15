После вторжения российских дронов в Польшу 10 сентября на Западе снова начали говорить о возможности создания над Украиной бесполетной зоны. В Кремле отреагировали на эти дискуссии угрозами.

Группа военных экспертов, американских и европейских политиков поддержала инициативу "Небесный щит". Она заключается в том, что Европа должна участвовать в обезвреживании российских дронов еще до того, как они попадут в их воздушное пространство, то есть сбивать их над Украиной. Для реализации инициативы хватит 120 самолетов, передает 24 Канал.

Как в Москве отреагировали на разговоры о защите неба над Украиной?

Глава польского МИДа Радослав Сикорский – среди тех, кто поддержал идею сбивания вражеских беспилотников и ракет над Украиной союзническими силами ЕС и НАТО. Чиновник отметил, что такое решение Польша принять самостоятельно не может, а только вместе с партнерами.

Утром в понедельник, 15 сентября, появилась реакция россиян на идею создания бесполетной зоны над Украиной. Выразил ее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в посте в телеграме.

Он отметил, что создание "бесполетной зоны над Украиной" и разрешение для стран Альянса сбивать российские дроны будут означать только одно – войну НАТО с Россией.

Напомним, что Кремль не признал атаку на Польшу 10 сентября. Там цинично заметили: надо, мол, доказать, что почти два десятка беспилотников, которые залетели в страны НАТО, были именно российского происхождения.

Как Европе защититься от российских дронов и ракет?

Генерал армии Николай Маломуж заявил, что страны НАТО должны создать два щита защиты от вторжения российских воздушных целей.

Прежде всего, Украине и ее партнерам нужны современные системы для обнаружения и противодействия дронам, в частности системы отслеживания запусков, РЛС, современные РЭБ 5-го и 6-го поколений и ударные средства по воздушным целям.

Генерал считает, что Польша должна готовиться не только к противодействию российским дронам, но и к ракетным угрозам разного типа. Для этого, по его словам, нужны батареи Patriot, IRIS-T, SAMP/T и боевые самолеты F-16 и F-35.

Маломуж также призвал тесно сотрудничать с Украиной, которая уже имеет опыт отражения комбинированных атак.

Если российский дрон прорвется в воздушное пространство Польши или стран Балтии, должен быть предусмотрен второй уровень защиты: Украина должна оперативно передавать партнерам координаты обнаруженных целей для их уничтожения.