Після вторгнення російських дронів до Польщі 10 вересня на Заході знову почали говорити про можливість створення над Україною безполітної зони. У Кремлі відреагували на ці дискусії погрозами.

Група військових експертів, американських та європейських політиків підтримала ініціативу "Небесний щит". Вона полягає у тому, що Європа має брати участь у знешкодженні російських дронів ще до того, як вони потраплять у їхній повітряний простір, тобто збивати їх над Україною. Для реалізації ініціативи вистачить 120 літаків, передає 24 Канал.

Дивіться також Російський дрон залітав до Румунії: в ISW пояснили задум окупантів

Як у Москві відреагували на розмови про захист неба над Україною?

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський – серед тих, хто підтримав ідею збиття ворожих безпілотників і ракет над Україною союзницькими силами ЄС і НАТО. Чиновник зауважив, що таке рішення Польща ухвалити самостійно не може, а лише разом із партнерами.

Зранку у понеділок, 15 вересня, з'явилася реакція росіян на ідею створення безполітної зони над Україною. Висловив її заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у пості в телеграмі.

Він наголосив, що створення "безпольотної зони над Україною" та дозвіл для країн Альянсу збивати російські дрони означатимуть лише одне – війну НАТО з Росією.

Нагадаємо, що Кремль не визнав атаку на Польщу 10 вересня. Там цинічно зауважили: треба, мовляв, довести, що майже два десятки безпілотників, які залетіли до країни НАТО, були саме російського походження.

Як Європі захиститися від російських дронів і ракет?

Генерал армії Микола Маломуж заявив, що країни НАТО мають створити два щити захисту від вторгнення російських повітряних цілей.

Передусім, Україні та її партнерам потрібні сучасні системи для виявлення та протидії дронам, зокрема системи відстеження запусків, РЛС, сучасні РЕБ 5-го і 6-го поколінь і ударні засоби по повітряних цілях.

Генерал вважає, що Польща має готуватися не тільки до протидії російським дронам, а й до ракетних загроз різного типу. Для цього, за його словами, потрібні батареї Patriot, IRIS-T, SAMP/T і бойові літаки F-16 та F-35.

Маломуж також закликав тісно співпрацювати з Україною, яка вже має досвід відбиття комбінованих атак.

Якщо російський дрон прорветься у повітряний простір Польщі або країн Балтії, має бути передбачений другий рівень захисту: Україна мала б оперативно передавати партнерам координати виявлених цілей для їхнього знищення.