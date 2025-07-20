В Германии спрогнозировали будущие атаки России по Украине: сможет запускать 2000 дронов за раз

Россия сможет запускать по Украине до 2 тысяч беспилотников одновременно благодаря расширению собственного производства. Это скорее всего усложнит работу для украинской противовоздушной обороны.

Такое мнение высказал глава ситуационного центра по вопросам Украины Министерства обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bundeswehr.

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Как Россия сможет атаковать Украину?

Глава ситуационного центра сообщил, что для осуществления массированных ударов по украинской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов Россия сейчас активно расширяет свои производственные мощности.

По мнению немецкого генерала, одновременное использование до 2 тысяч дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны, которая будет отражать соответствующие потенциальные атаки.

По его словам, применение дорогих ракет Patriot против дешевых дронов типа "Шахед", стоимостью 30 – 50 тысяч евро, является малоэффективным, поскольку одна вышеупомянутая ракета стоит более 5 миллионов евро.

Он считает, что в таком случае необходимо искать более выгодные идеи противодействия, в пределах около 2 – 4 тысяч евро за единицу. Такие решения, как считает генерал, позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

Также, как вариант, Кристиан Фройдинг предлагает наносить удары по объектам, расположенных в тылу России, в частности по военным самолетам, аэродромах, а также по предприятиям оборонной промышленности.

В то же время он отметил изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину. Зато Пекин переориентировал экспорт на российскую сторону.

Генерал Кристиан Фройдинг считает, что таким образом Китай фактически устранил Киев с рынка технологий в соответствующей сфере. Такие действия со стороны Пекина, по его мнению, еще больше усложняют обороноспособность для Украины.

К слову, в Bild сообщали, что первый ЗРК Patriot, которую финансирует Германия для Украины, все еще находится на стадии производства. Отмечали, что она будет готова к отправке не ранее чем через 6 – 8 месяцев.