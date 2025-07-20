Таку думку висловив голова ситуаційного центру з питань України Міністерства оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bundeswehr.

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Як Росія зможе атакувати Україну?

Голова ситуаційного центру повідомив, що задля здійснення масованих ударів по українській території за допомогою безпілотних літальних апаратів Росія наразі активно розширює свої виробничі потужності.

На думку німецького генерала, одночасне використання до 2 тисяч дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони, яка відбиватиме відповідні потенційні атаки.

За його словами, застосування дорогих ракет Patriot проти дешевих дронів типу "Шахед", вартістю 30 – 50 тисяч євро, є малоефективним, оскільки одна вищезгадана ракета коштує понад 5 мільйонів євро.

Він вважає, що у такому разі необхідно шукати вигідніші ідеї протидії, у межах близько 2 – 4 тисяч євро за одиницю. Такі рішення, як вважає генерал, дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.

Також, як варіант, Крістіан Фройдінг пропонує завдавати ударів по об'єктах, розташованих у тилу Росії, зокрема по військових літаках, аеродромах, а також по підприємствах оборонної промисловості.

Водночас він наголосив на зміні позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну. Натомість Пекін переорієнтував експорт на російську сторону.

Генерал Крістіан Фройдінг вважає, що таким чином Китай фактично усунув Київ з ринку технологій у відповідній сфері. Такі дії з боку Пекіна, на його думку, ще більше ускладнюють обороноздатність для України.

До слова, у Bild повідомляли, що перший ЗРК Patriot, яку фінансує Німеччина для України, все ще перебуває на стадії виробництва. Зазначали, що вона буде готова до відправки не раніше ніж через 6 – 8 місяців.