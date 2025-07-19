Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, наголосивши на тому, що єдиний наразі план – це підтримувати Україну якомога більше, щоб не лише вона вистояла, а і Європа.

Дивіться також Путін відкине ультиматум Трампа та продовжить війну: Foreign Affairs назвало найгірший сценарій

Хто може зіграти ключову роль у підтримці України?

Якщо політикам на Заході вдасться зрозуміти сьогоднішню реальність, тоді, зі слів Ландсбергіса, наступні кроки будуть доволі чіткими. Він зазначив, що треба припинити вихвалятися порожніми речами, які можуть статися або ж ні через 50 днів, а дати Україні все, чого вона потребує.

Він підкреслив, що більшість з того, що треба Україні, можна виготовляти в її межах. В Україні є заводи, потужності, інженери. Однак, з його слів, у більшості випадків не вистачає фінансів.

У нас є гроші. Данія зробила свою модель допомоги, вона була впроваджена й іншими країнами, але меншою мірою. Ми спроможні забезпечити Україну інвестиціями, які їй потрібні, аби вона могла вибудувати свою оборону, бо це і наша оборона теж,

– озвучив Ландсбергіс.

Коментуючи плани Заходу щодо підтримки нашої держави, ексміністр закордонних справ Литви зауважив на тому, що він не надто оптимістичний. З його слів, коли він побачить випущені Україною у напрямку Росії українські, американські, європейські ракети, тоді зможе говорити про певні результати такої співпраці.

Він висловив великі сподівання щодо Німеччини й впевнений, що ця країна дійсно може щось вдіяти. Ландсбергіс переконаний, що її спроможність інвестувати, підтримувати своїх союзників величезна.

Це дуже потужна країна. Якщо вона зможе впоратися з бюрократичними й політичними перепонами у парламенті, продемонструє свою промислову міць, це може суттєво вплинути на розосередження сил,

– вважає Ландсбергіс.

Зазначимо, що аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов впевнений, що наразі обставини складаються проти Путіна. Він висловив свою думку, чи може найближчим часом очільник Кремля зупинитися у своєму прагненні воювати проти України.