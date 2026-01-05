Постоянный представитель России при ООН осудил операцию США в Венесуэле. Он призвал освободить Николаса Мадуро, который находится в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает 24 Канал. Операцию США в Венесуэле раскритиковал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как Россия прокомментировала операцию США в Венесуэле?

Небензя говорит, что Россия осуждает "акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. Он отметил, что разбой в отношении Мадуро "стал предвестником возвращения в эпоху бесправия".

Постпред России цинично подчеркнул: нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи. "Для преступления, которое США совершили в Каракасе, нет и не может быть оправданий", – сказал россиянин.

Россия призвала США немедленно освободить якобы "законно избранного президента" Мадуро и его жену. Василий Небензя цинично заявил, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться путем диалога.

