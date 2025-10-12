В Москве цинично перебрасывают вину за продолжение войны на Киев и Европу. Тем временем кремлевские чиновники уверяют в своем желании мира.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и помощник главы Кремля Юрий Ушаков высказались относительно мирного урегулирования войны в Украине. Свои возмутительные заявления они сделали в комментариях пропагандисту Павлу Зарубину, передает 24 Канал.

Что нового говорят в Кремле о войне в Украине?

Дмитрий Песков заметил, что сейчас наступил драматический момент, когда со всех сторон нагнетается напряжение. Он отметил, что, мол, российская сторона продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию. Дональд Трамп тоже постоянно говорит о необходимости садиться за стол к переговорам. "Но европейцы и Киев демонстрируют нежелание что-то делать в этом направлении", – пожаловался чиновник.

Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что контакты США и России по поводу войны в Украине продолжаются. Однако, добавил чиновник, воинственная позиция Европы в отношении России якобы закрывает возможности для любых компромиссов в отношениях с Москвой.

По словам Ушакова, Путин и Трамп достигли определенных договоренностей во время встречи в Анкоридже 15 сентября. Впрочем, Киев на них не соглашается. "Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, убеждать людей. Сейчас все не очень "убеждаются"", – сказал помощник диктатора.

Также он признался, что удивлен единством позиции Европы и ее ненавистью к России.

Я удивляюсь масштабу лжи и тому, что на фоне ненависти европейцы смогли так консолидироваться. Я раньше не мог представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным,

– пожаловался Ушаков.

Что известно о последних заявлениях россиян о войне в Украине?