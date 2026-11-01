Автомобильные шины и сетки: РФ лихорадочно спасает "теневой флот" от дронов, – WSJ

Россия пытается уберечь танкеры своего "теневого флота" от украинских беспилотников. Для этого на судах начали устанавливать необычные защитные конструкции, которые уже заметили на десятках кораблей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Россия использует сетки, металлические решетки и автомобильные шины, чтобы защитить нефтяные танкеры от атак дронов.

Как Россия защищает танкеры от украинских дронов?

По словам стамбульского морского аналитика Йорука Ишика, с августа через пролив Босфор прошли не менее 60 судов с подобными защитными конструкциями. Почти все они находятся под санкциями США и других западных стран из-за транспортировки российской нефти.

Военные эксперты, проанализировавшие фотографии танкеров, считают, что сетки устанавливали в спешке. Ими пытаются прикрыть наиболее уязвимые части судов, в частности элементы силовой установки.

Также вдоль бортов танкеров подвешивают автомобильные шины. Такой защитный элемент должен помешать беспилотникам попадать непосредственно в корпус судна и повреждать его.

По мнению Ишика, эти меры демонстрируют, насколько серьезной стала угроза для российского судоходства в Черном море.

Это еще одно наглядное свидетельство того, что российский флот утратил контроль в Черном море. Для России возможность получения иностранной валюты оказалась под серьезной угрозой,

– отметил аналитик.



Как защищаются российские танкеры / Фото Yoruk Isik

Почему удары по танкерам опасны для России?

Как объясняет WSJ, танкеры "теневого флота" защищены значительно слабее, чем российские военные объекты, на которых уже установлены средства противодействия беспилотникам.

В то же время эти суда играют важную роль в транспортировке российской нефти и обеспечении валютных поступлений в бюджет страны.

Большинство танкеров "теневого флота" представляют собой устаревшие суда, которые работают вне рамок общепринятых международных стандартов страхования. Их страховое покрытие нередко обеспечивают российские банки, пользующиеся государственной поддержкой.

По словам аналитика Эрика Вудса, атаки на такие суда могут создавать дополнительное давление на российскую банковскую систему и ее способность финансировать страхование.

От каких дронов Россия пытается защитить суда?

Ранее Украина применяла против российских танкеров морские беспилотники, которые движутся по поверхности воды.

Однако, по мнению военных аналитиков, появление сеток и металлических конструкций на судах может свидетельствовать о подготовке к другой угрозе – FPV-дронам, способным действовать на средних и больших расстояниях.

Эксперт по военной робототехнике аналитического центра CNA Сэмюэл Бендетт считает, что использование подобной защиты может распространиться и на другие флоты. Он полагает, что это станет глобальной тенденцией. Это самый дешевый и простой способ защитить судно от БПЛА.

В конце октября Украина уже усилила давление на этот сектор: Владимир Зеленский ввел санкции против 39 нефтяных танкеров вражеского "теневого флота".