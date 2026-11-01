Автомобільні шини та сітки: РФ гарячково рятує "тіньовий флот" від дронів, – WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, Росія використовує сітки, металеві решітки та автомобільні шини, щоб захистити нафтові танкери від атак дронів.

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Як Росія захищає танкери від українських дронів?

За словами стамбульського морського аналітика Йорука Ішіка, із серпня через протоку Босфор пройшли щонайменше 60 суден із подібними захисними конструкціями. Майже всі вони перебувають під санкціями США та інших західних країн через транспортування російської нафти.

Військові експерти, які проаналізували фотографії танкерів, вважають, що сітки встановлювали поспіхом. Ними намагаються прикрити найвразливіші частини суден, зокрема елементи рухової установки.

Також уздовж бортів танкерів підвішують автомобільні шини. Такий захист має завадити безпілотникам безпосередньо влучати в корпус судна та пошкоджувати його.

На думку Ішіка, ці заходи демонструють, наскільки серйозною стала загроза для російського судноплавства в Чорному морі.

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Це ще одне наочне свідчення того, що російський флот втратив контроль у Чорному морі. Для Росії можливість отримання іноземної валюти опинилася під серйозною загрозою– зазначив аналітик.

Чому удари по танкерах небезпечні для Росії?

Як пояснює WSJ, танкери "тіньового флоту" захищені значно слабше, ніж російські військові об'єкти, на яких уже встановили засоби протидії безпілотникам.

Водночас ці судна відіграють важливу роль у транспортуванні російської нафти та забезпеченні валютних надходжень до бюджету країни.

Більшість танкерів "тіньового флоту" є застарілими суднами, які працюють поза загальноприйнятими міжнародними стандартами страхування. Їхнє страхове покриття нерідко забезпечують російські банки, що мають державну підтримку.

За словами аналітика Еріка Вудса, атаки на такі судна можуть створювати додатковий тиск на російську банківську систему та її здатність фінансувати страхування.

Від яких дронів Росія намагається захистити судна?

Раніше Україна застосовувала проти російських танкерів морські безпілотники, які рухаються поверхнею води.

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Однак, на думку військових аналітиків, поява сіток і металевих конструкцій на суднах може свідчити про підготовку до іншої загрози — FPV-дронів, здатних діяти на середніх і великих відстанях.

Експерт із військової робототехніки аналітичного центру CNA Семюел Бендетт вважає, що використання подібного захисту може поширитися й на інші флоти. Він вважає, що це стане глобальною тенденцією. Це найдешевший і найпростіший спосіб захистити судно від БпЛА.

Наприкінці жовтня Україна вже посилила тиск на цей сектор: Володимир Зеленський запровадив санкції проти 39 нафтових танкерів ворожого "тіньового флоту".