Провал российской ПВО в Иране стал демонстрацией технологического превосходства США и Израиля. И это сильный политический сигнал не только Тегерану, но и Москве.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на The Telegraph. Американская операция против Ирана стала не только ударом по ядерным объектам, но и публичным провалом российских систем ПВО.

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США и Израиль разбили "мощную" ПВО Ирана

В Кремле ошеломлены, что российские С-300, которые защищают Тегеран, не смогли дать отпор современным западным технологиям.

Во время совместной операции США и Израиля "Полуночный молот" ПВО Ирана оказалась полностью беспомощной. А поскольку Иран пользуется именно российскими системами – это серьезный сигнал и для Москвы, и для Киева. Ведь именно комплексы С-300, С-400 и даже С-500 россияне считают своей гордостью.

Для Украины это – мощный аргумент. Успехи украинских сил вроде "Паутинки" уже демонстрировали слабость России, но теперь мир увидел это наглядно: при поддержке Запада даже "лучшая" российская оборона – беззащитна.

В Кремле это осознают, и страх становится все более заметным. Путин не может не видеть, что западные технологии способны не только бить по инфраструктуре, но и поражать ключевые звенья военной и политической системы врага.

Издание отмечает, что показательное поражение ПВО в Иране – это не только предупреждение Тегерана. Это сигнал Москве и шанс для Киева. Если США решатся вооружить Украину на уровне Израиля, война может приобрести решающий характер.