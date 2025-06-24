Про це розповідає 24 канал з посиланням на The Telegraph. Американська операція проти Ірану стала не лише ударом по ядерних об’єктах, а й публічним провалом російських систем ППО.

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США й Ізраїль розбили "потужну" ППО Ірану

У Кремлі приголомшені, що російські С-300, які захищають Тегеран, не змогли дати відсіч сучасним західним технологіям.

Під час спільної операції США та Ізраїлю "Опівнічний молот" ППО Ірану виявилась повністю безпорадною. А оскільки Іран користується саме російськими системами – це серйозний сигнал і для Москви, і для Києва. Адже саме комплекси С-300, С-400 і навіть С-500 росіяни вважають своєю гордістю.

Для України це – потужний аргумент. Успіхи українських сил на кшталт "Павутинки" вже демонстрували слабкість Росії, але тепер світ побачив це наочно: за підтримки Заходу навіть "найкраща" російська оборона – беззахисна.

У Кремлі це усвідомлюють, і страх стає дедалі помітнішим. Путін не може не бачити, що західні технології здатні не лише бити по інфраструктурі, а й вражати ключові ланки військової і політичної системи ворога.

Видання зазначає, що показова поразка ППО в Ірані – це не лише попередження Тегерану. Це сигнал Москві й шанс для Києва. Якщо США наважаться озброїти Україну на рівні Ізраїлю, війна може набути вирішального характеру.