В НАТО до сих пор воздерживаются от оценок мотивов России, которая 10 сентября нарушила воздушное пространство Альянса. В то же время, по словам высокопоставленных чиновников, миссия "Восточный страж" не предусматривает сбивания беспилотников над территорией Украины.

Как НАТО будет реагировать на российские беспилотники?

Высокопоставленный чиновник НАТО, который разговаривал с изданием на условиях анонимности, заявил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками было "безрассудным и опасным" поступком.

Он также объяснил, почему этот инцидент до сих пор не назвали преднамеренным.

Анализируя такую ситуацию, нужно учитывать многое. Иногда следы дронов могут отображаться в дубликате. Другими словами, вы можете видеть на радаре несколько следов и только один дрон, поэтому для считывания этой картины нужно многое сделать... Это может когда-нибудь стать полностью ясным, а может и не стать,

– сказал собеседник журналистов.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, благодаря обломкам дронов можно получить немало информации. К тому же расследование на месте "по очевидным причинам" является прерогативой Польши.

В то же время чиновник подчеркнул, что НАТО работало и продолжает работать, используя уроки, вынесенные из Украины, в ежедневном взаимодействии различными способами.

Это абсолютно двустороннее движение: украинцы учатся у нас, и одновременно наши войска – у украинцев... На многих уровнях, политическом и военном, НАТО имеет очень глубокие и длительные связи с Украиной,

– отметил он.

Высокопоставленный Альянса сообщил, что к миссии НАТО "Восточный страж", направленной на усиление восточного фланга, уже присоединились или планируют присоединиться восемь стран-членов. Ее запуск был объявлен вскоре после нарушения воздушного пространства Польши дронами, а среди участников – Франция, Германия, Чехия, Великобритания, Дания, Италия, Испания и Швеция.

Однако сбивание воздушных целей над территорией Украины пока не планируется: миссия "Восточный страж" распространяется "только на территории союзных государств".

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уже предлагал перехватывать российские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что реализация такого шага может сопровождаться определенными трудностями.

По его словам, польские самолеты, которые будут находиться в воздушном пространстве Украины, смогут только обнаруживать "Шахеды" и передавать их координаты. Как следствие, эту информацию могут использовать Силы обороны.

