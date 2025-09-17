У НАТО досі утримуються від оцінок мотивів Росії, яка 10 вересня порушила повітряний простір Альянсу. Водночас, за словами високопосадовців, місія "Східний вартовий" не передбачає збиття безпілотників над територією України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Як НАТО реагуватиме на російські безпілотники?

Високопосадовець НАТО, який розмовляв з виданням на умовах анонімності, заявив, що порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було "безрозсудним і небезпечним" вчинком.

Він також пояснив, чому цей інцидент досі не назвали навмисним.

Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати,

– сказав співрозмовник журналістів.

За словами високопосадовця НАТО, завдяки уламкам дронів можна отримати чимало інформації. До того ж розслідування на місці "з очевидних причин" є прерогативою Польщі.

Водночас посадовець підкреслив, що НАТО працювало й продовжує працювати, використовуючи уроки, винесені з України, у щоденній взаємодії різними способами.

Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас, і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв'язки з Україною,

– зазначив він.

Високопосадовець Альянсу повідомив, що до місії НАТО "Східний вартовий", спрямованої на посилення східного флангу, вже приєдналися або планують долучитися вісім країн-членів. Її запуск був оголошений невдовзі після порушення повітряного простору Польщі дронами, а серед учасників – Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія та Швеція.

Однак збиття повітряних цілей над територією України наразі не планується: місія "Східний вартовий" поширюється "лише на території союзних держав".

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вже пропонував перехоплювати російські дрони та ракети в повітряному просторі України. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що реалізація такого кроку може супроводжуватися певними труднощами.

За його словами, польські літаки, які перебуватимуть у повітряному просторі України, зможуть лише виявляти "Шахеди" та передавати їхні координати. Як наслідок, цю інформацію зможуть використовувати Сили оборони.

