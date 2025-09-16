Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Украинско-польской медиаплатформы Анатолий Курносов. По его словам, к реакции стран НАТО на российские беспилотники в Польше было много вопросов.

Смотрите также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Какой была реакция НАТО на российские беспилотники?

Как отметил Курносов, поляки были особенно разочарованы реакцией Соединенных Штатов на атаку российских беспилотников. Многие местные жители рассчитывали на крепкие личные отношения между Дональдом Трампом и действующим президентом Каролем Навроцким и бывшим Анджеем Дудой.

Впрочем, президент США сначала даже предположил, что это могла быть ошибка. Это разочаровало поляков.

Поляки хотели большего. С другой стороны, не все так печально со стороны европейских партнеров. Реакция постепенно становилась более решительной. Макрон заявил, что направит дополнительные самолеты в Польшу. А Нидерланды пришлют две системы Patriot,

– сказал Курносов.

Российская атака по Польше: коротко