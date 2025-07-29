Польские власти прибегнут к безжалостным действиям против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране, в частности на границах страны.

Такое заявление во вторник, 29 июля, перед заседанием правительства сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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О чем заявил Туск?

Польский премьер сообщил о задержании по меньшей мере 32 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими службами. Среди них, в частности, есть россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк.

По его словам, этих людей российские спецслужбы призывали проводить диверсии, а также избиения. Дональд Туск констатировал, что из-за этого одного человека уже осудили, других задержали, их ожидают суды.

Глава польского правительства, комментируя обвинения в отношении 27-летнего колумбийца, отметил, что работа прокуратуры и служб вновь подтвердила, что к этим диверсионным действиям были причастны спецслужбы России.

Я обратился к соответствующим министрам... чтобы они приняли еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения рисков, так и для задержания всех тех, кто за российские деньги атакует польское государство,

– заявил он.

Премьер подчеркнул, что Польша "будет действовать безжалостно" в отношении лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в стране, а польские службы задержат всех, кто несет ответственность за саботаж или попытку этого.