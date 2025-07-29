Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. 27-летний мужчина поджигал строительные склады еще в 2024 году.

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В чем подозревают колумбийца, которого задержали в Польше?

Нанятый российскими спецслужбами человек 23 мая 2024 года поджег склад в Варшаве, а 30 мая – в Радоме. Россияне разъяснили ему цель нападения и способа его осуществления. В частности, по их инструкциям мужчина изготовил бутылку с зажигательной смесью – коктейль Молотова.

Представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский сообщил, что о личности фигуранта установили сотрудники Агентства внутренней безопасности. Предполагаемого преступника обвинили в терроризме и теперь ему грозит пожизненное заключение. Во время допроса задержанный гражданин Колумбии частично признался в содеянном и дал показания.

Эти действия были заказаны, контролируемые и профинансированы лицом, связанным с российскими спецслужбами. Подозреваемый получил подробные инструкции относительно цели нападения и способа его осуществления, включая изготовление зажигательной бутылки и использование специального транспортного средства,

– сообщили правоохранители.

Также известно, что россияне завербовали не только колумбийца. В телеграмме враги систематически привлекали к преступлениям людей латиноамериканского происхождения, которые имели военный опыт. В частности, наемники должны были проводить разведку указанных мест и в дальнейшем поджигали выбранные объекты и фиксировать повреждения.

К слову, правоохранители выяснили, что колумбиец действовал не только в Польше, но и в Чехии. В июне местный суд признал мужчину виновным в поджоге автобусного депо в Праге и планировании поджога торгового центра. Ему присудили 8 лет заключения.

Напомним, в Германии и Швейцарии задержали украинцев, которых подозревают в отправке по почте посылок со взрывными устройствами. мужчины, вероятно, действовали по заказу российских спецслужб.