Шведские истребители Gripen дважды перехватывали российские самолеты

В пятницу, 12 июня, российские истребители вторглись в воздушное пространство над Балтийским морем вблизи границ Швеции. Военные подразделения быстрого реагирования Вооруженных сил страны дважды перехватывали их.

Об инциденте сообщили Вооруженные силы Швеции.

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Что произошло в небе над Швецией?

Шведские военные сообщили, что состоялись сразу две операции против российской авиации. Они произошли в южной и северной частях Балтийского моря.

Вооруженные силы подняли для перехвата две пары истребителей JAS 39 Gripen, чтобы защитить территориальную целостность страны. Они перехватили и идентифицировали российские самолеты. В инцидентах участвовали два истребителя типа Су-24 и Су-34.

Военно-воздушное пространство Швеции не было нарушено. Помимо шведских, в воздух поднимались также самолеты союзников, чтобы поддерживать безопасность в общем воздушном пространстве.

Поведение России является серьезным и представляет собой повторяющуюся закономерность, которая угрожает как нашей территориальной целостности, так и безопасности. Шведские и союзные боевые самолеты действовали быстро, решительно и четко, перехватывая российскую авиацию и защищая территорию Швеции и Альянса,

– заявила вице-адмирал Эва Скуг Хаслум.

В Вооруженных силах Швеции подчеркнули, что в связи с повышенной угрозой для воздушного пространства союзников в регионе они усилили свое присутствие и адаптировали готовность. Вчерашние события, по их словам, подтверждают способность Швеции и НАТО обеспечить собственное воздушное пространство.

Российские провокации в Балтийском регионе

В Швеции заявили, что Россия может попытаться совершить нападение на одну из стран НАТО в ближайшем будущем. К такому выводу пришел парламентский комитет по обороне.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заверил, что в случае попытки нападения России на страны Балтии у нее ничего не выйдет. Также он добавил, что у Альянса есть ряд преимуществ над страной-агрессором.