Реактивные "Герани" залетели над Черным морем в Румынии: Бухарест созывает Североатлантический совет
Два беспилотника проникли в воздушное пространство Румынии над Черным морем. Министерство национальной обороны страны установило, что воздушное пространство нарушили дроны семейства "Герань" с реактивными двигателями.
Инцидент произошел вечером 17 октября. "Герани" удалось сбить. Для этого Румыния задействовала два истребителя F-16, сообщает МИД страны .
Российские дроны в небе Румынии: какие подробности известны на данный момент?
По словам румынских военных, первый беспилотник вошел примерно в 17:59 по местному времени, и в течение двух минут его удалось сбить. Произошло это в 25 километрах от румынского города Сулина.
Второй беспилотник также залетел в тот же район. Его сбили в 18:05 – через 4 минуты после вторжения в воздушное пространство.
Черное море является важнейшей морской артерией для мирового экспорта зерна, энергетических ресурсов и промышленных товаров, поэтому его стабильность имеет жизненно важное значение для международной продовольственной и энергетической безопасности,
– отмечают в МИД Румынии.
В Министерстве национальной обороны Румынии уточнили, что российские дроны маневрировали в 120 километрах от украинского острова Змеиный. Для их сбития истребители F-16 взлетели из авиабазы "Борча". В тот момент они несли дежурство в составе службы воздушного патрулирования.
Какие меры принял Бухарест после того, как российские дроны нарушили его воздушное пространство?
Румыния проинформировала своих союзников и партнеров из ЕС.
"Наши военные подготовились к усилению гибридного вмешательства и будут продолжать уделять приоритетное внимание противовоздушной обороне и морской безопасности", – добавляют в румынском внешнеполитическом ведомстве.
По инициативе Румынии во вторник, 21 октября, состоится специальное заседание Североатлантической Рады для обсуждения вопросов обороны и сдерживания угроз в Черном море.
"Румыния и Болгария поддерживают тесный контакт на всех уровнях для усиления координации и ускорения оперативных шагов по созданию Европейского центра морской безопасности в Черном море", – заключают в МИД Румынии.
Что известно о последних ударах дронов в Румынии?
Отметим, что дроны уже не впервые вторгаются в Черное море в Румынии. Недавно беспилотник совершил атаку на коммерческий танкер YARA J. В результате удара на гражданском судне вспыхнул пожар, однако команде удалось самостоятельно потушить огонь.
Также недалеко от побережья Румынии пострадало судно под флагом Сан-Марино. Пятерых моряков удалось спасти из воды и доставить в больницу в городе Констанца. Поиски еще семерых продолжаются.
Помимо частых атак в Черном море, российские дроны часто залетают в воздушное пространство Румынии недалеко от границы с Украиной.