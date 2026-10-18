Инцидент произошел вечером 17 октября. "Герани" удалось сбить. Для этого Румыния задействовала два истребителя F-16, сообщает МИД страны .

Российские дроны в небе Румынии: какие подробности известны на данный момент?

По словам румынских военных, первый беспилотник вошел примерно в 17:59 по местному времени, и в течение двух минут его удалось сбить. Произошло это в 25 километрах от румынского города Сулина.

Второй беспилотник также залетел в тот же район. Его сбили в 18:05 – через 4 минуты после вторжения в воздушное пространство.

Черное море является важнейшей морской артерией для мирового экспорта зерна, энергетических ресурсов и промышленных товаров, поэтому его стабильность имеет жизненно важное значение для международной продовольственной и энергетической безопасности,

– отмечают в МИД Румынии.

В Министерстве национальной обороны Румынии уточнили, что российские дроны маневрировали в 120 километрах от украинского острова Змеиный. Для их сбития истребители F-16 взлетели из авиабазы "Борча". В тот момент они несли дежурство в составе службы воздушного патрулирования.

Какие меры принял Бухарест после того, как российские дроны нарушили его воздушное пространство?

Румыния проинформировала своих союзников и партнеров из ЕС.

"Наши военные подготовились к усилению гибридного вмешательства и будут продолжать уделять приоритетное внимание противовоздушной обороне и морской безопасности", – добавляют в румынском внешнеполитическом ведомстве.

По инициативе Румынии во вторник, 21 октября, состоится специальное заседание Североатлантической Рады для обсуждения вопросов обороны и сдерживания угроз в Черном море.

"Румыния и Болгария поддерживают тесный контакт на всех уровнях для усиления координации и ускорения оперативных шагов по созданию Европейского центра морской безопасности в Черном море", – заключают в МИД Румынии.

Что известно о последних ударах дронов в Румынии?

Отметим, что дроны уже не впервые вторгаются в Черное море в Румынии. Недавно беспилотник совершил атаку на коммерческий танкер YARA J. В результате удара на гражданском судне вспыхнул пожар, однако команде удалось самостоятельно потушить огонь.

Также недалеко от побережья Румынии пострадало судно под флагом Сан-Марино. Пятерых моряков удалось спасти из воды и доставить в больницу в городе Констанца. Поиски еще семерых продолжаются.

Помимо частых атак в Черном море, российские дроны часто залетают в воздушное пространство Румынии недалеко от границы с Украиной.