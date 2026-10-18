Інцидент трапився ввечері 17 жовтня. "Герані" вдалося збити. Для цього Румунія використала два винищувачі F-16, повідомляє МЗС країни.

Російські дрони в небі Румунії: які подробиці відомі на цей момент?

За словами румунських військових, перший безпілотник увійшов приблизно о 17:59 за місцевим часом, і протягом двох хвилин його вдалося збити. Сталося це за 25 кілометрів від румунського міста Суліна.

Другий безпілотник також залетів у той самий район. Його збили о 18:05 – за 4 хвилини після входження у повітряний простір.

Чорне море є найважливішою морською артерією для світового експорту зерна, енергетичних ресурсів і промислових товарів, тому його стабільність має життєво важливе значення для міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки,

– наголошують у МЗС Румунії.

У Міністерстві національної оборони Румунії уточнили, що російські дрони маневрували за 120 кілометрів від українського острова Зміїний. Для їх збиття винищувачі F-16 злітали з авіабази "Борча". У той момент вони чергували у складі служби повітряного патрулювання.

До яких кроків вдався Бухарест після того, як російські дрони порушили її повітряний простір?

Румунія проінформувала своїх союзників і партнерів із ЄС.

"Наші військові підготувалися до посилення гібридного втручання та продовжуватимуть приділяти пріоритетну увагу протиповітряній обороні та морській безпеці", – додають у румунському зовнішньополітичному відомстві.

З ініціативи Румунії у вівторок, 21 жовтня, відбудеться спеціальне засідання Північноатлантичної ради для обговорення питань оборони та стримування небезпеки у Чорному морі.

"Румунія та Болгарія підтримують тісний контакт на всіх рівнях для посилення координації та прискорення оперативних кроків щодо створення Європейського центру морської безпеки у Чорному морі", – підсумовують у МЗС Румунії.

Що відомо про останні удари дронів у Румунії?

Зауважимо, що дрони вже не вперше вторгаються до Чорного моря в Румунії. Нещодавно безпілотник атакував комерційний танкер YARA J. Внаслідок удару на цивільному судні спалахнула пожежа, проте команді вдалося самотужки ліквідувати вогонь.

Також неподалік узбережжя Румунії зазнало удару судно під прапором Сан-Марино. П'ятьох моряків вдалося дістати з води та доправити до лікарні в місті Констанца. Пошуки ще сімох тривають.

Окрім частих атак у Чорному морі, російські дрони часто залітають у повітряний простір Румунії неподалік кордону з Україною.