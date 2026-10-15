Об очередном нападении в акватории Черного моря сообщают Cedar News и Maritime.bg.

Каковы последствия атаки

Неустановленный дрон совершил атаку на танкер YARA J под флагом Коморских островов. Он подал сигнал тревоги около 20:00 по местному времени.

В результате удара на гражданском судне вспыхнул пожар, однако команде удалось самостоятельно потушить огонь. Двигатели танкера уцелели и остались в исправном состоянии, что позволило ему продолжить движение.

На борту коммерческого судна находились 17 моряков – граждане Сирии, Индии и Ирана. По предварительным данным, никто из них не пострадал, весь экипаж остался на судне.

После инцидента YARA J собственным ходом направилась в румынский порт Констанца.

В последнее время количество подобных инцидентов в регионе увеличилось. Несколькими днями ранее дроны атаковали два судна у берегов Болгарии. Тогда грузовое судно ALFA WATAN затонуло, а корабль ABLE загорелся.

Из-за обстрелов флота Болгария обращается к ЕС и НАТО с просьбой о помощи. Премьер-министр страны Румен Радев подчеркнул необходимость тщательного расследования, ведь происхождение запущенных беспилотников часто остается неизвестным.

Напомним, что опасность вынуждает судовладельцев тратиться на безопасность. В частности, защита от дронов может стоить до 500 тысяч долларов. Компании вынуждены приобретать радары и средства подавления сигнала, чтобы уберечь экипажи и грузы от угрозы в море.