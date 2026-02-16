Нашли назначение: FT рассказала, как российские спецслужбы используют "вагнеровцев" в Европе
- Российские спецслужбы используют бывших участников ЧВК "Вагнер" для вербовки "одноразовых агентов" в Европе.
- Европейские страны и НАТО сталкиваются с повышенной угрозой диверсий, но силы безопасности уже выявляют и нейтрализуют часть этих операций.
Российские спецслужбы активизировали деятельность в Европе, привлекая бывших участников ЧВК "Вагнер" к поиску исполнителей диверсий. Речь идет о вербовке так называемых "одноразовых агентов" среди социально уязвимых групп населения.
Страны Европы и НАТО оказались перед угрозой. Об этом сообщает Financial Times.
Смотрите также Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
Что известно о планах российских спецслужб?
По данным западных источников, российская разведка и ФСБ поручили бывшим вербовщикам находить кандидатов среди экономически уязвимых жителей Европейского Союза. Речь идет о людях, которые соглашаются выполнять разовые поручения – от поджогов до распространения экстремистских материалов.
Аналитики, с которыми общалось СМИ, отмечают, что после массовых высылок российских дипломатов из европейских столиц возможности классической агентурной работы значительно сократились. В ответ Москва перешла к использованию альтернативных каналов, в частности через мессенджеры и онлайн-платформы.
Эксперты предупреждают, что такая схема повышает угрозу саботажа в государствах НАТО, однако значительную часть подобных операций уже удается выявлять и нейтрализовать силам безопасности.
Что известно о попытках российских спецслужб вербовать украинцев?
СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире, изготавливая взрывные устройства. Две женщины, подозреваемые в создании взрывчатки, были задержаны, им грозит до 12 лет заключения.
Ранее правоохранители задержали 30-летнего агента Кремля в ВСУ, который передавал врагу данные о местах дислокации украинских войск на Харьковщине. Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами, боевые гранаты и взрывчатые вещества, ему грозит пожизненное заключение.
Также СБУ задержала в Харькове 61-летнюю преподавательницу, которая работала на российскую ГРУ, собирая информацию об украинской военной технике и передавая ее через мессенджеры. Подозреваемой грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, поскольку ее деятельность была задокументирована, а во время обыска изъяты доказательства сотрудничества с российской разведкой.