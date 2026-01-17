В Молдове упала очередная российская "Гербера": что рассказала полиция
- В Молдове охотник обнаружил беспилотник "Гербера" на берегу пруда возле села Нукерень, что в 50 километрах от границы с Украиной.
- Дрон не содержал взрывчатки.
В Молдове обнаружили очередной российский беспилотник. Его заметил охотник.
Опасную находку нашли днем 17 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.
Что известно о найденном беспилотнике в Молдове?
Охотник нашел беспилотник на берегу пруда на въезде в село Нукерень Теленештского района. Это в 50 километрах от границы с Украиной.
Дрон был длиной примерно 2,5 метра.
Территорию немедленно изолировали, а на место прибыли взрывотехники.
Было установлено, что это модель "Гербера", как и последние обнаруженные в нашей стране. Он не содержит взрывчатки и не представляет опасности для граждан,
– заявили в полиции Молдовы.
Справочно. Беспилотник "Гербера" – это российский аналог иранского "Шахеда". Они могут не только поражать цели, но и служить РЭБом и ложной целью для ПВО.
Где именно упала "Гербера" в Молдове?
Что предшествовало?
Беспилотник мог попасть в Молдову во время атаки на Одесскую область.
В частности, в ночь на 17 января россияне нанесли очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре области. В регионе было зафиксировано повреждение, возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Один из последних подобных случаев в Молдове был в конце ноября. Тогда "Гербера" упала на домик сторожа сада в населенном пункте Кухурештий-де-Жос. А всего тогда в воздушном пространстве Молдовы было 6 дронов.