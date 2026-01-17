В Молдове упала очередная российская "Гербера": что рассказала полиция

В Молдове обнаружили очередной российский беспилотник. Его заметил охотник.

Опасную находку нашли днем 17 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.

Что известно о найденном беспилотнике в Молдове?

Охотник нашел беспилотник на берегу пруда на въезде в село Нукерень Теленештского района. Это в 50 километрах от границы с Украиной.

Дрон был длиной примерно 2,5 метра.

Территорию немедленно изолировали, а на место прибыли взрывотехники.

Было установлено, что это модель "Гербера", как и последние обнаруженные в нашей стране. Он не содержит взрывчатки и не представляет опасности для граждан,

– заявили в полиции Молдовы.

Справочно. Беспилотник "Гербера" – это российский аналог иранского "Шахеда". Они могут не только поражать цели, но и служить РЭБом и ложной целью для ПВО.

Где именно упала "Гербера" в Молдове?

Что предшествовало?