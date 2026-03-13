Российский танкер без экипажа дрейфует у берегов Италии: над ним столб дыма

Дрейфующий российский нефтяной танкер Arctic Metagaz без экипажа приближается к водам острова Лампедузы вблизи Италии. Считается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара сжиженного газа.

Об этом пишут ряд итальянских медиа, в частности IL Gazzetino.

Что известно о российском судне у берегов Италии?

По информации итальянского телеканала Tg1, огромный газовоз Arctic Metagaz длиной 277 метров, принадлежащий России, находится в неконтролируемом дрейфе под воздействием ветра и течений и приближается к итальянскому острову Лампедуза. На опубликованных несколько часов назад кадрах видно, как над судном поднимается дым.

Дрейфующий российский танкер: смотрите видео Tg1

На борту, по предварительным данным, остается около 900 тонн судового топлива (газойля), а также два резервуара с сжиженным газом.

Стоит заметить, что судно получило серьезные повреждения в результате ряда мощных взрывов марта в акватории между Ливией и Мальтой. В результате инцидента весь экипаж, а говорится о 30 людях, эвакуировали.

После этого 61-метровый гигант, загруженный примерно 61 000 тоннами сжиженного природного газа (СПГ), остался полностью без управления.

Кстати, накануне, 12 марта, премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщал, что российский Arctic Metagaz неспособен маневрировать и представляет опасность для других судов, поэтому власти предостерегают мореплавателей держаться не менее 5 морских миль.

Что явилось причиной поражения танкера Arctic Metagaz?