Россию ждут огромные пошлины, если не будет мирного соглашения, – Трамп
- Дональд Трамп пригрозил России.
- США могут ввести вторичные тарифы в размере не менее 100%, если не будет заключено соглашение в течение 50 дней.
Дональд Трамп пригрозил России огромными тарифами. Об этом он заявил 14 июля во время встречи с Марком Рютте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.
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Трамп пригрозил России пошлинами
На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины.
Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут по меньшей мере 100%,
– сказал Трамп.
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Он уточнил, что "500% не имеют значения после определенного момента, 100% уже достаточно".
Другие заявления Трампа относительно войны в Украине:
- Дональд Трамп согласился с Марком Рютте, что Украина хочет мира.
- Он сказал, что Путин много говорит о мире, а потом на Украину летят ракеты.
- Для нашего государства готовятся 17 "пэтриотов".
- США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.