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Геополитика Америка Россию ждут огромные пошлины, если не будет мирного соглашения, – Трамп
14 июля, 18:22
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Россию ждут огромные пошлины, если не будет мирного соглашения, – Трамп

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Дональд Трамп пригрозил России.
  • США могут ввести вторичные тарифы в размере не менее 100%, если не будет заключено соглашение в течение 50 дней.

Дональд Трамп пригрозил России огромными тарифами. Об этом он заявил 14 июля во время встречи с Марком Рютте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

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Трамп пригрозил России пошлинами

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины.

Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут по меньшей мере 100%, 
– сказал Трамп.

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Он уточнил, что "500% не имеют значения после определенного момента, 100% уже достаточно".

Другие заявления Трампа относительно войны в Украине:

  • Дональд Трамп согласился с Марком Рютте, что Украина хочет мира.
  • Он сказал, что Путин много говорит о мире, а потом на Украину летят ракеты.
  • Для нашего государства готовятся 17 "пэтриотов".
  • США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. 