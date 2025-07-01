Россию ждут огромные пошлины, если не будет мирного соглашения, – Трамп

Дональд Трамп пригрозил России огромными тарифами. Об этом он заявил 14 июля во время встречи с Марком Рютте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

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Трамп пригрозил России пошлинами

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины.

Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут по меньшей мере 100%,

– сказал Трамп.

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Он уточнил, что "500% не имеют значения после определенного момента, 100% уже достаточно".

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