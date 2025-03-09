В Госдепе США подтвердили визит Рубио в Саудовскую Аравию для переговоров с украинцами

В Госдепе США подтвердили визит Марко Рубио в Саудовскую Аравию. Там состоятся переговоры с представителями Украины.

Соответствующее заявление с подтверждением информации появилось на сайте ведомства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный департамент США.

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Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию

Государственный секретарь США Марко Рубио поедет в Джидду в Садовской Аравии 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами.

"Находясь в Джидде, он также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений", – добавили в Госдепе.

Позже с 12 по 14 марта Рубио посетит Канаду, "чтобы встретиться со своими коллегами на встрече министров иностранных дел G7, чтобы продвигать программу внешней политики президента Трампа "Америка прежде всего".

Обсуждения будут сосредоточены на конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе, сотрудничества в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе и стабильности в Западном полушарии,

– говорится в заявлении.

Напомним, встреча делегаций Украины и США запланирована на 11 марта в Саудовской Аравии, где будут обсуждать основные положения соглашения по урегулированию войны и начальное прекращение огня.