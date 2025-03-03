Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

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Соединенные Штаты готовы вести переговоры

Во время разговора с Дэвидом Лемми Марко Рубио поблагодарил за роль Великобритании в "поощрении Европы обеспечивать собственную оборону и поддерживать мир в Украине".

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы вести переговоры о прекращении украинско-российского конфликта и продолжать работать с Великобританией для мира в Украине,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявлял, что США являются жизненно важными для обеспечения мира в Украине, несмотря на недавний спор американского и украинского президентов.

По его словам, сейчас существует необходимость в укреплении отношений Европы с Вашингтоном ради безопасности, технологий и инвестиций, поскольку участие США является "незаменимым".

Напомним, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. После этой встречи Кир Стармер заявил, что союзники готовы прислать в Украину контингент для обеспечения выполнения мирного соглашения.