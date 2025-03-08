Трамп хочет как можно быстрее завершить войну в Украине, – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио 7 марта провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В частности, он заявил, что Дональд Трамп намерен как можно быстрее положить конец войне в Украине.

Однако Рубио отметил, что все стороны должны принять меры для обеспечения устойчивого мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдепартамент США.

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Что заявил Рубио о войне в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что американский президент Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал свой разговор с американским чиновником. По его словам, он и Рубио обсуждали будущие переговоры Украины и США в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов и украинскими чиновниками.

У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии,

– сообщил Сибига.

Он также добавил, что им удалось обсудить пути развития двустороннего сотрудничества между государствами. Сибига отметил, что Украина стремится к окончанию войны, а лидерство Соединенных Штатов имеет важное значение для достижения длительного мира.