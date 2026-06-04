"Работает в нечеловеческом режиме": Рубио назвал "абсурдными" предположения о состоянии здоровья Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио взялся защищать физическое состояние здоровья американского президента Дональда Трампа. Так, любые предположения об ухудшении здоровья и когнитивных способностей главы Белого дома Рютте отверг.

По его словам, опасения относительно здоровья Трампа – "абсурдны". Об этом он говорил во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

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Что Рубио сказал о здоровье Трампа?

Внимание парламентариев привлекли видео, на которых американский лидер сидел с закрытыми глазами, пока госсекретарь говорил рядом с ним.

Напомним, что Дональду Трампу сейчас 79 лет.

Комментируя представленные видеоролики, Рубио сказал, что подобные предположения – "абсурдны" и "бессмысленны". Госсекретарь согласился с возможным недовольством некоторых политикой Дональда Трампа, однако состояние его здоровья не вызывает сомнений.

Я уверяю вас, что это не президент, который спит или страдает какими-то когнитивными нарушениями... На самом деле он невероятно активен, во многих случаях гораздо активнее, чем гораздо более молодые люди, которые его окружают. Это факты,

– отметил Рубио.

Кроме того, глава Госдепа встал на защиту президента США и решил уточнить, что Трамп "работает без перерыва и спит очень мало".

"Я разговариваю с ним в любое время дня и ночи. Он работает в нечеловеческом режиме", – сказал госсекретарь США.

Как врачи оценивают состояние Трампа?

В конце мая Дональд Трамп прошел ежегодный комплексный медосмотр в военно-медицинском центре Уолтера Рида, который также включал когнитивное тестирование.

По итогам обследования врач Белого дома заявил, что президент находится в "отличном" состоянии здоровья и способен выполнять свои обязанности. Во время проверки Трамп получил максимальные 30 баллов по тесту когнитивных способностей.

В медицинском отчете также отметили незначительный отек голеней и небольшие синяки на руках, которые врачи назвали типичными и такими, не представляющими угрозы. Это связывают с возрастными изменениями, частыми рукопожатиями и приемом аспирина.

В то же время некоторые медиа и независимые медики выражали сомнения относительно полноты обнародованной информации о состоянии здоровья президента.