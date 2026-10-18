Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику в адрес Вашингтона, который якобы предоставляет Путину "что-то даром", разрешая продажу российского дизельного топлива. Он заявил, что Россия в любом случае поставляла бы это топливо на мировой рынок.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

США идут на уступки Путину?

Во время беседы Рубио спросили, как он ответит на упреки, что США фактически идут на бесплатные уступки Путину.

В ответ госсекретарь подчеркнул, что российское дизельное топливо в любом случае оказалось бы на международном рынке, независимо от позиции Вашингтона.

Дизельное топливо, которое Путин собирался продать, в любом случае попало бы на мировой рынок. Единственная разница заключается в том, сколько этого топлива получили бы Соединенные Штаты,

– пояснил Рубио.

Между тем представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим моментом" решение президента США Дональда Трампа не вводить ограничения против России по "закону Грема".

По его словам, санкции могли бы нанести ущерб экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном, а также повлиять на мировые рынки.

Поэтому вместо ограничений и конфронтации странам нужны переговоры, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность. Дмитриев приветствовал решение Трампа, заявил, что экономические связи между США и Россией отвечают интересам обоих государств.