Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

США идут на уступки Путину?

Во время беседы Рубио спросили, как он ответит на упреки, что США фактически идут на бесплатные уступки Путину.

В ответ госсекретарь подчеркнул, что российское дизельное топливо в любом случае оказалось бы на международном рынке, независимо от позиции Вашингтона.

Дизельное топливо, которое Путин собирался продать, в любом случае попало бы на мировой рынок. Единственная разница заключается в том, сколько этого топлива получили бы Соединенные Штаты,

– пояснил Рубио.

Между тем представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим моментом" решение президента США Дональда Трампа не вводить ограничения против России по "закону Грема".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По его словам, санкции могли бы нанести ущерб экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном, а также повлиять на мировые рынки.

Поэтому вместо ограничений и конфронтации странам нужны переговоры, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность. Дмитриев приветствовал решение Трампа, заявил, что экономические связи между США и Россией отвечают интересам обоих государств.