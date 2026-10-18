Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

США дають Путіну поступки?

Під час розмови Рубіо запитали, як він відповість на закиди, що США фактично роблять Путіну безплатні поступки.

У відповідь держсекретар наголосив, що російське дизельне пальне однаково опинилося б на міжнародному ринку, незалежно від позиції Вашингтона.

Дизельне пальне, яке Путін збирався продати, однаково потрапило б на світовий ринок. Єдина різниця полягає в тому, скільки цього пального отримали б Сполучені Штати,

– пояснив Рубіо.

Тим часом представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За його словами, санкції могли б зашкодити економічній співпраці між Москвою та Вашингтоном, а також вплинути на світові ринки.

Тому замість обмежень і конфронтації країнам потрібні переговори, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність. Дмитрієв привітав рішення Трампа, стверджуючи, що економічні зв'язки між США та Росією відповідають інтересам обох держав.