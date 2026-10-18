Про це він заявив під час спілкування із журналістами.
США дають Путіну поступки?
Під час розмови Рубіо запитали, як він відповість на закиди, що США фактично роблять Путіну безплатні поступки.
У відповідь держсекретар наголосив, що російське дизельне пальне однаково опинилося б на міжнародному ринку, незалежно від позиції Вашингтона.
Дизельне пальне, яке Путін збирався продати, однаково потрапило б на світовий ринок. Єдина різниця полягає в тому, скільки цього пального отримали б Сполучені Штати,
– пояснив Рубіо.
Тим часом представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема".
За його словами, санкції могли б зашкодити економічній співпраці між Москвою та Вашингтоном, а також вплинути на світові ринки.
Тому замість обмежень і конфронтації країнам потрібні переговори, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність. Дмитрієв привітав рішення Трампа, стверджуючи, що економічні зв'язки між США та Росією відповідають інтересам обох держав.